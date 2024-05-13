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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

До 14 выросло число погибших под обломками многоэтажки в Белгороде

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из-под завалов частично обрушившейся многоэтажки в Белгороде тело четырнадцатого погибшего, заявили в МЧС РФ в понедельник.

"Найден еще один погибший. Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде", - сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ранее сообщалось о 13 погибших и 20 пострадавших.

В воскресенье секция многоэтажного дома она улице Щорса в Белгороде обрушилась из-за украинского обстрела.

На месте инцидента также пострадали три спасателя после повторного обрушения.

СК РФ сообщил, что по факту обрушения секции жилого дома в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте.

МЧС РФ Белгород
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