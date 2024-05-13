Поисково-спасательные работы в Белгороде завершены, спасены 17 человек

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС РФ закончили поисково-спасательные работы на месте частичного обрушения многоэтажного дома в Белгороде, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

"Поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Удалось спасти 17 человек", - говорится в сообщении.

В воскресенье секция многоэтажного дома в Белгороде обрушилась из-за украинского обстрела.

Спасатели извлекли из-под завалов тела 15 погибших, в том числе двух детей.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, из-за обрушения многоэтажки на улице Щорса пострадали 20 человек, среди них двое детей.

В результате повторного обрушения травмы получили трое спасателей

СК РФ сообщил, что по факту обрушения секции жилого дома в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте.