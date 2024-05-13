Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средствами противовоздушной обороны на подлете к областному центру сбито несколько целей.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в селе Черемошное Белгородского района "в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж". Трое мирных жителей отделались легкими травмами.

Гладков добавил, что на территории села различные повреждения зафиксированы еще в пяти частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. Также повреждены три автомобиля.