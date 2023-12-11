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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:25

Государство в понедельник закупило 15,93 тыс. т зерна в интервенционный фонд РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Закупочные интервенции, начавшиеся на рынке зерна РФ, в понедельник пополнили государственный фонд на 15,93 тысячи тонн, сообщается в материалах Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа).

Результативными оказались шесть аукционов из запланированных восьми, в ходе которых планировалось закупить 21,6 тыс. тонн зерна. Два аукциона признаны несостоявшимися.

В частности, пшеницы 3 класса было продано 7,83 тыс. тонн, пшеницы 4 класса - 5,4 тыс. тонн, ржи - 2,7 тыс. тонн.

Как сообщалось, в ходе интервенций планируется закупить в фонд 2 млн тонн зерна к уже имеющимся в нем 3 млн тонн. На этой неделе аукционы будут проводиться каждый рабочий день, а также в понедельник, 18 декабря, сообщается на сайте биржи.

Предыдущие закупочные интервенции были проведены с августа по декабрь 2022 года. Предполагается, что запасы зерна госфонда будут направлены на нужды мукомольной и хлебопекарной промышленности.

Московская биржа Национальная товарная биржа
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