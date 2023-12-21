ЦБ отозвал страховые лицензии у компании "Арсеналъ"

В СК введена временная администрация

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отозвал две страховые лицензии у московского ООО "Страховая компания "Арсенал" и ввел в компанию временную администрацию с 21 декабря, сообщает регулятор.

У компании отозваны лицензия на добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), а также на добровольное имущественное страхование.

Лицензии отозваны в связи с несоблюдением ООО "СК"Арсеналъ"" минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, установленного ЦБ, сказано в пресс-релизе.

Функции временной администрации ЦБ возложил на госкорпорацию Агентство по страхованию вкладов (АСВ) на 6 месяцев. Кроме того, ЦБ приостановил полномочия исполнительных органов общества. Руководителем временной администрации назначен Дмитрий Батрак.

Со дня отзыва лицензий страховая компания не имеет права заключать новые договоры страхования, а также вносить в действующие договоры изменения, влекущие увеличение обязательств страховой организации, разъяснили в АСВ. Действие договоров страхования прекращается по истечении 45 календарных дней с даты вступления в силу решения органа страхового надзора об отзыве лицензии. Прекращение договора влечет возврат по требованию страхователя (кредитора) части страховой премии пропорционально разнице между сроком, на который был заключен договор страхования, и сроком, в течение которого он действовал.

Кредиторы страховой организации вправе предъявить свои требования временной администрации, пока она будет работать. Поступившие требования включаются в перечень требований кредиторов.

Как сообщается на сайт страховщика, ООО "Страховая компания "Арсеналъ"" было создано в 1997 году, капитал компании - 240 тысяч рублей. У компании были лицензии лицензии ЦБ на добровольное личное страхование, за исключением страхования жизни, а также на добровольное имущественное страхование.

В январе 2023 года компания ООО "СК "Арсенал" передала в ООО "СК "ТИТ" портфель договоров по страхованию воздушного и водного транспорта, грузов, ответственности, по страхованию предпринимательских и финансовых рисков.

В январе 2022 года, Банк России отозвал лицензии на страхование рисков военнослужащих и перестрахование у СК "Арсенал" в связи с добровольным отказом страховщика от этой деятельности. До этого компания полностью завершила исполнение всех ранее принятых в рамках данной страховой деятельности обязательства, а также урегулировала все открытые вопросы с партнерами.