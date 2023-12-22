Балаковская АЭС продлила на 28 лет лицензию на эксплуатацию энергоблока №4

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Ростехнадзор продлил до 2051 года лицензию на эксплуатацию энергоблока №4 Балаковской АЭС, говорится на сайте станции.

Энергоблок №4 отработал 30 лет, предусмотренных проектом, за время эксплуатации выдал в энергосистему страны свыше 222, 82 млрд кВт.ч электроэнергии.

На повышение безопасности и надежности четвертого энергоблока направлено более 10 млрд рублей, говорится в сообщении.

Эти инвестиционные затраты в 6-10 раз ниже, чем при стройке энергоблока такой же мощности "с нуля". Техническое переоснащение энергоблока провели в течение нескольких ремонтных кампаний. Только в ходе одного планового ремонта модернизировали около 3 тыс. единиц оборудования, отмечается в сообщении.

Подготовка к получению новой лицензии велась с 2011 года. За этот период был разработан отчет по углубленной оценке безопасности, проведена оценка технического состояния всех систем, важных для безопасности, поэтапно реализованы масштабные мероприятия по модернизации и замене оборудования.

Отмечается, что первые три блока станции уже работают в дополнительный срок эксплуатации: энергоблок №1 получил лицензию в декабре 2015 года сроком на 30 лет; энергоблок №2 – в октябре 2017 года (26 лет); энергоблок №3 – в декабре 2018 года (30 лет).

Увеличение расчетного срока эксплуатации уже действующих энергоблоков предусмотрено Федеральной целевой программой по развитию атомной энергетики.

Балаковская АЭС является филиалом "Росэнергоатома", имеет четыре энергоблока установленной электрической мощностью по 1 тыс. МВт каждый.