Явлинский отказался от участия в президентских выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский принял решение не участвовать в выборах президента России в марте 2024 года, сообщил его пресс-секретарь Игорь Яковлев.

"Григорий Алексеевич не будет участвовать в выборах", - сказал он в субботу "Интерфаксу".

Ранее пресс-служба партии сообщала о том, что Явлинский примет участие в президентских выборах, если за его выдвижение проголосуют не менее 10 млн россиян.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.