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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

"Новые люди" и "Партия роста" выдвинут единого кандидата на выборы президента

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Новые люди" юридически объединятся с "Партией роста" и намерены выдвинуть единого кандидата на выборы президента РФ, заявил лидер партии Алексей Нечаев.

"По итогам летних кампаний, осенних выборов мы решили, что будем идти вместе, продолжать движение объединения. Мы вместе выдвинем кандидата на выборы президента России и подпишем соглашение о том, что идем в более глубокое объединение", - сказал он в воскресенье на съезде "Новых людей".

В июне "Новые люди" и "Партия роста" заключили союз для совместного участия в региональных выборах. Теперь речь идет о юридическом объединении партий, сообщила пресс-служба партии "Новые люди".

В свою очередь председатель "Партии роста" Борис Титов заявил, что слияние двух партий усилит позиции правого фланга политических сил в России, придаст новый импульс той политической силе, которая смотрит в будущее.

"Партия роста" - это партия бизнеса. А бизнес всегда прагматичен, поэтому мы выбираем самый действенный на сегодняшний день вариант достижения политической цели. А цель наша - создать в России оптимальный вариант экономики", - сказал он в ходе очередного федерального политсовета своего политического движения.

Титов отметил, что объединение "Новых людей" и "Партии роста" - это "синергия задора молодой энергии и опыта состоявшихся предпринимателей".

Как сообщалось, Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Новые люди Партия роста Алексей Нечаев Борис Титов
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