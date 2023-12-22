Минобороны РФ сообщило о 39 групповых ударах по объектам ВСУ за неделю

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам Украины, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"В период с 16 по 22 декабря 2023 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 39 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по военной аэродромной инфраструктуре, средствам навигационного обеспечения полетов, базам горючего, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники противника", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, поражались центры подготовки и применения беспилотников, пункты управления и размещения подразделений ВСУ, иностранных наемников и украинских формирований.

"Все назначенные объекты поражены", - сказали в военном ведомстве.

Российские военные заявили, что в течение недели пресекли все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра.

"Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Тягинка и Белозерка Херсонской области", - заявили в ведомстве.

По данным министерства, в результате действий российских войск на данном направлении ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, танк, 37 автомобилей, 24 лодки и 20 орудий полевой артиллерии.

"На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии на отдельных участках улучшили положение по переднему краю", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, на этом направлении отражены 43 атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Шумы, Белогоровка и Марьинка Донецкой народной республики.

Также, по информации Минобороны РФ, нанесено огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Красное и Андреевка Донецкой народной республики. "Потери противника на данном направлении за прошедший период составили более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковая установка HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке.

Как сообщают в военном ведомстве, 53 атаки ВСУ отражены за неделю на купянском направлении, 13 - на краснолиманском, 10 - на южнодонецком, шесть - на запорожском.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск отразили 53 атаки противника", - говорится в сводке. Отмечается, что ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Ольшана Харьковской области. "Потери противника за неделю составили свыше 355 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, 19 боевых бронированных машин, 13 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии", - информирует Минобороны России.

По его данным, на краснолиманском направлении российские подразделения отразили 13 атак штурмовых групп ВСУ. Кроме того, сообщили в Минобороны, нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Петровское, Кузьмино Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики. "За неделю противник потерял убитыми и ранеными до 1155 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 21 автомобиль и семь орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

На южнодонецком направлении, как сообщается, российские подразделения отразили 10 атак противника и нанесли огневое поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское (ДНР) и Приютное Запорожской области. Общие потери ВСУ на данном направлении составили свыше 670 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии, говорится в пресс-релизе.

"На запорожском направлении подразделения российских войск продолжали ведение активной обороны, в ходе которой отражены шесть атак противника в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - сообщают в Минобороны РФ. По данным ведомства, нанесено огневое поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоданиловка, Малая Токмачка, Нестерянка и Новопрокоповка Запорожской области. "Потери противника составили до 390 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении.

Российские военные в течение недели уничтожили один Су-27, два МиГ-29 и один Су-25, а также три вертолета: два Ми-24 и один Ми-8 воздушных сил Украины, сказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, также за неделю уничтожено 259 украинских беспилотников.

"Кроме того, перехвачены: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха", три управляемых авиационных бомбы JDAM", - заявили в министерстве.

Там отметили, что всего с начала проведения военной операции на Украине уничтожено 554 самолета, 261 вертолет, 9 955 дронов.