Регионы РФ начали закупку обновленной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Российские регионы начали закупать вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Новый антигенный состав вакцины "Спутник Лайт", она начала выпускаться. Регионы ее начали закупать", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24" (ВГТРК).

Министр также сообщил, что в национальном календаре прививок по одному из видов вакцин (речь идет о вакцине для профилактики кори, краснухи и паротита - ИФ) были технологические сложности у производителя, в настоящее время они преодолены.

"Вакцина на прошлой неделе вышла уже в гражданский оборот, то есть поступила в медицинские организации. Эти сложности нивелированы, поэтому все поступает", - сказал Мурашко.

Ранее Минздрав зарегистрировал вакцину "Спутник Лайт" с обновленным составом. Вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности.

Директор Научно-исследовательского центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что эффективность обновленной вакцины от актуальных вариантов COVID-19 достигает 97%, побочных эффектов в ходе испытаний не зафиксировано. Росздравнадзор выдал разрешение на ввод в гражданский оборот двух серий однокомпонентной вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом.

Президент РФ Владимир Путин, подводя итоги года в прямом эфире 14 декабря, сообщил, что проблема, связанная с нехваткой вакцин от кори, краснухи и паротита в ближайшее время будет решена. Он отметил, что ситуация с препаратами обусловлена техническим сбоем.

В Минздраве РФ ранее сообщили, что задержки поставок вакцин для профилактики кори, краснухи и паротита связаны с техническими проблемами при производстве.

22 декабря помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что более 367 тыс. доз вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита введены в гражданский оборот.