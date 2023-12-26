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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Мурашко назвал сезонным подъем заболеваемости гриппом и другими инфекциями

Мурашко назвал сезонным подъем заболеваемости гриппом и другими инфекциями
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В РФ наблюдается подъем заболеваемости, он является сезонным, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Подъем заболеваемости сейчас есть. Он происходит практически в этот же период ежегодно. И коронавирусная инфекция приобрела определённую сезонность", - сказал Мурашко.

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Министр отметил, что в этом году циркулирует грипп А, а также ещё ряд возбудителей, в том числе пневмококковая инфекция, "но нужно к этому сезону всегда готовиться". "Вакцинация против гриппа - это ещё один элемент профилактического направления", - подчеркнул он.

Кроме того, глава Минздрава рекомендует сделать прививку от пневмококка. "Получить ещё дополнительные, так скажем, защитные силы в случае таких подъёмов заболеваемости сезонных, крайне важно", - сказал Мурашко.

Глава Минздрава напомнил о таких мерах защиты, как ношение масок и отказ от больших мероприятий. "Если есть подъем заболеваемости, давайте просто сами себя будем защищать", - добавил Мурашко.

Минздрав Михаил Мурашко
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