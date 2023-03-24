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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:08

После февральских землетрясений в Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора

После февральских землетрясений в Турции образовалось 101 млн тонн обломков и мусора
Фото: Chris McGrath/Getty Images

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Турции проведут работы по удалению 101 млн тонн мусора и обломков после февральских землетрясений, сообщает газета Hürriyet.

В министерстве окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции заявили, что объем оставшихся после землетрясений, произошедших 6 февраля, обломков и мусора составляет примерно 46 млн кубометров. Только в южной провинции Хатай будет удалено более 16 млн тонн мусора.

Чиновники сообщают, что по меньшей мере 2,5 млн тонн мусора и обломков можно отправить на переработку.

Министерство окружающей среды также постоянно проверяет наличие и количество асбеста на месте работ, чтобы исключить загрязнение воздуха.

Жители сильно поврежденных и разрушенных домов смогут получить назад свои ценные вещи. Их будут доставать их из-под обломков в первую очередь и передавать владельцам.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Эти подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам и в соседней Сирии. В результате землетрясений в Турции погибло около 46 тыс. человек.

Землетрясение в Турции

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Турция
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