Воронежская область полностью отказалась от праздничных программ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области решили отказаться от запланированных новогодних программ из-за событий в соседней Белгородской области, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Вместе с коллегами мы приняли решение в знак солидарности с соседями отказаться в эти дни от праздничных программ (от торжественного открытия ёлки на центральной площади и запланированного концерта). Причем отказываемся на территории не только столицы Черноземья, но и всей области", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Ранее от массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Нового года, отказались четыре района Воронежской области.

Накануне днем Белгород подвергся массированному украинскому обстрелу. В результате, по последним данным, 24 человека, в том числе четверо детей, погибли. Еще в 108 человек пострадали.