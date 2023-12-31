Новогодние гуляния отменили в Липецке и Ельце

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Власти Липецка и Ельца приняли решение отказаться от проведения массовых развлекательных мероприятий в связи с трагедией в Белгороде.

"В Ельце не будет дискотеки на площади Ленина в новогоднюю ночь. В Липецке отменили гуляния во всех парках и у дворцов культуры", - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Накануне Минобороны РФ заявило, что ВСУ предприняли попытку неизбирательного комбинированного удара по Белгороду двумя ракетами "Ольха" и реактивными снарядами РСЗО Vampire. По последним данным, 24 человека погибли и 108 пострадали.