Раненым участникам СВО будут предлагать служить в военкоматах

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Минобороны России подготовило поправки, которые позволят военным, получившим ранения, проходить службу в военкоматах, сообщил жителям Анадыря президент Владимир Путин.

Его спрашивали о получении справок военно-врачебной комиссии (ВВК), а также о продолжении службы в Вооруженных силах после получения ранений, кроме того, речь шла о задержках в выплатах участникам СВО.

Говоря о задержках в выплатах, Путин подчеркнул, что поручит Министерству обороны на конкретных примерах выяснить, где происходит сбой, поскольку проблем с финансированием нет.

О получении справок ВВК Путин рассказал, что после "Прямой линии", где поднимались вопросы, связанные с проблемой получения соответствующих документов, он специально встречался с военнослужащими. "Пункты ВВК развернуты прямо на местах лечения, и там решаются вопросы и ВВК, и даже предоставления жилья, и даже переподготовки профессиональной. Если люди хотят оставаться в Вооруженных силах даже после серьезных ранений, их оставляют в военкоматах, еще где-то служить, здесь есть проблема чисто правового характера", - сказал президент.

"В соответствии с действующим законом люди, получившие соответствующую травму, не могут служить в Вооруженных силах, и мы это сейчас поменяем. Министерство обороны вышло сейчас с таким предложением, безусловно, мы это поддержим", - сказал Путин.

Если человек, получивший травму, может служить в военкомате или выполнять какие-то функции, то в законодательстве это будет исправлено, отметил президент.

"Но, само по себе прохождение ВВК, вот как я вижу сейчас, смотрю, с ребятами разговариваю, проблемы такой уже нет", - сказал он.

В ходе этой беседы Путин также заверил, что исправляется ситуация с получением военнослужащими отпусков.

"Если по каким-то причинам отпуск в течение шести месяцев не состоялся, он не должен пропадать, и в следующие шесть месяцев человек должен получить право отгулять отпуск и за текущие шесть месяцев, и за предыдущие", - сказал он.