Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась почти на 30%

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости коронавирусом в России за неделю с 25 по 31 декабря снизился по сравнению с предыдущей на 28,6%, сообщили во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 37,68 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 28,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 6 субъектах Российской Федерации, в том числе в 3 регионах более чем в среднем по стране", - заявили в штабе.

Также сообщается, что за прошедшую неделю скончались 206 человек.

В период с 18 по 24 декабря заболеваемость снижалась на 18,7%, было зарегистрировано 186 умерших.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 6 046 человек и снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 22,4%.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 21 субъекте РФ, в том числе в 12 регионах увеличение более чем в среднем по России.

С 25 по 31 декабря выздоровело 89 424 человека, или на 9% меньше в сравнении с предыдущей неделей.