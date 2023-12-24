Съезд "Новых людей" проголосует за выдвижение Даванкова на выборы президента

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Съезд "Новых людей" будет голосовать за одного кандидата для выдвижения на выборы президента РФ - вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

"Центральный совет партии решил внести съезду партии предложение по выдвижению Даванкова Владислава кандидатом на должность президента РФ", - сообщил на съезде партии в воскресенье депутат Сангаджи Тарбаев.

Ранее пресс-служба "Новых людей" сообщала, что партия выберет из трех кандидатов для участия в выборах. Кроме Даванкова предполагалось, что это будет лидер партии Алексей Нечаев и депутат Сардана Авксентьева.

Даванков в случае выдвижения пойдет на выборы также и от "Партии роста". Партии ранее заявили о своем юридическом объединении.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что в Центризбирком России поступили заявки от 16 кандидатов на участие в президентских выборах 15-17 марта следующего года.

Известно, что от КПРФ на выборы пойдет Николай Харитонов, от ЛДПР - Леонид Слуцкий, съезды "Единой России" и "Справедливой России" поддержали кандидатуру Владимира Путина. При этом действующий президент пойдет на выборы самовыдвиженцем.