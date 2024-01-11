В кампании по выборам президента РФ в настоящее время участвуют 11 человек

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В кампании по выборам президента РФ на данном этапе участвуют 11 человек, восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое - в порядке самовыдвижения, сообщила в четверг глава Центризбиркома России Элла Памфилова на заседании комиссии.

Глава ЦИК напомнила, что в настоящее время официально зарегистрированы три кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков (партия "Новые люди") и Николай Харитонов (КПРФ).

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов президента в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.