Детей из Климовска переселили в лагерь из-за проблем с отоплением

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В городском округе Подольск больше ста жителей микрорайона Климовск - в основном, детей в сопровождении родителей - направили в оздоровительный лагерь "Литвиново" из-за проблем с отоплением, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Завтра также планируется заезд. Преимущественно едут дети, некоторые родители сопровождают детей", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники министерства продолжают принимать заявки на отправку в лагерь.

4 января из-за аварии на частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона, была ограничена подача тепла в 173 многоквартирных дома, структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы, некоторые соцобъекты. Часть домов уже подключили к отоплению. Возобновить подачу тепла во все квартиры обещали вечером 9 января.

По уголовному делу об аварии 9 января были задержаны замглавы администрации Подольска и начальник котельной, а также гендиректор Климовского специализированного патронного завода. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал передать котельную муниципалитету.