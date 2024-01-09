Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

Детей из Климовска переселили в лагерь из-за проблем с отоплением

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В городском округе Подольск больше ста жителей микрорайона Климовск - в основном, детей в сопровождении родителей - направили в оздоровительный лагерь "Литвиново" из-за проблем с отоплением, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

"Завтра также планируется заезд. Преимущественно едут дети, некоторые родители сопровождают детей", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники министерства продолжают принимать заявки на отправку в лагерь.

4 января из-за аварии на частной котельной, находящейся на территории Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) и обеспечивающей теплом жителей микрорайона, была ограничена подача тепла в 173 многоквартирных дома, структурное подразделение №5 Подольской областной клинической больницы, некоторые соцобъекты. Часть домов уже подключили к отоплению. Возобновить подачу тепла во все квартиры обещали вечером 9 января.

По уголовному делу об аварии 9 января были задержаны замглавы администрации Подольска и начальник котельной, а также гендиректор Климовского специализированного патронного завода. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал передать котельную муниципалитету.

Андрей Воробьев Климовск Подольск Московская область Литвиново
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число российских лиц под санкциями выросло более чем вдвое за 2023 год

Жители двух районов Крыма частично остались без света, воды и тепла

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

Экс-глава ЮКОСа Ходорковский вновь объявлен в розыск в России

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

В Минфине объяснили затягивание замещения евробондов локальными облигациями

Прекращено действие соглашений РФ с Латвией и Данией о двойном налогообложении

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ сообщил, что ВСУ за 2023 г. потеряли более 215 тыс. человек

Суд отказал блогеру Блиновской в приостановке действия решения ФНС

Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ остается в ветхом состоянии

Песков подтвердил, что часть систем ЖКХ остается в ветхом состоянии

Турция поставила в РФ вторую партию яиц

В Екатеринбурге ограничили теплоснабжение 324 домов и нескольких соцобъектов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });