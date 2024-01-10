Ритейлеру Fix Price разрешили вывести 9,8 млрд рублей дивидендов-2022 в кипрское юрлицо

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по иностранным инвестициям выдала ООО "Бэст Прайс", которое является операционной компанией Fix Price в России, разрешение на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год.

В сообщении Fix Price Group PLC говорится, что разрешение содержит ряд условий и требований, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности, но не ограничивается ими.

Теперь о выплатах своим акционерам думает уже сама Fix Price Group.

"Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований Подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно", - сообщила компания.

Fix Price выплачивала дивиденды акционерам лишь раз - это были промежуточные дивиденды за I полугодие 2021 года в 11,5 рубля на GDR/акция, совокупный объем выплат составлял 9,79 млрд рублей (эквивалентно 100% чистой прибыли по МСФО за указанный период).

С сентября 2022 года действие дивидендной политики Fix Price было приостановлено из-за внешних факторов. Тогда же компания отменила запланированную выплату финальных дивидендов за 2021 год в 5,8 млрд рублей (6,8 рубля на акцию либо GDR).

Дивидендная политика Fix Price предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли дважды в год. При этом компания ориентируется на уровень задолженности в 1,0х net debt/EBITDA.

"Если компания выплатит своим акционерам всю сумму, которую потенциально может получить от российской "дочки", акционерам будет причитаться примерно 11 рублей на GDR, что означает дивидендную доходность на уровне около 4%", - отметили аналитики инвестбанка "Синара".

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. Компания работает в России и еще восьми странах. На 31 декабря сеть насчитывала 5 756 торговых точек в России, и 658 - за рубежом.

В марте 2021 года Fix Price провела IPO на Лондонской фондовой бирже и "Мосбирже", а в октябре 2023 года получила листинг на бирже Астаны.

В ноябре 2023 года акционеры одобрили редомициляцию холдинговой компании с Кипра в Казахстан при условии сохранения листинга в Лондоне и Москве.

По данным на 30 июня 2023 года 71,2% капитала Fix Price владели юрлица, которые контролировались основателями компании. Free float - 27,5%.