Расписки Fix Price подорожали на 5,2% на дивидендных новостях

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Глобальные депозитарные расписки Fix Price подорожали в начале торгов на "Московской бирже" в среду на 5,2% (до 322 рублей за штуку) на дивидендных новостях.

Компания сообщила, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям выдала ООО "Бэст Прайс", которое является операционной компанией Fix Price в России, разрешение на выплату дивидендов в пользу кипрской холдинговой компании в размере 9,8 млрд рублей за 2022 год.

Разрешение содержит ряд условий и требований, в том числе по достижению ключевых показателей эффективности, но не ограничивается ими.

Теперь о выплатах своим акционерам думает уже сама Fix Price Group.

"Fix Price прорабатывает возможные варианты выплаты дивидендов своим акционерам с учетом действующей регуляторной среды, прилагая необходимые усилия для выполнения установленных КПЭ и других требований Подкомиссии. Порядок и сроки возможной выплаты будут сообщаться дополнительно", - указано в сообщении.