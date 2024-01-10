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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"

Суд на 90 дней приостановил работу клуба "Мутабор"
Фото Никита Попов/RBC/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы назначил 90 суток административного приостановления деятельности клубу "Мутабор", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Компания ООО "Арт Центр", владеющая клубом, признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (ст. 6.6 КоАП РФ). Протокол об административном нарушении был составлен Роспотребнадзором.

По данным СМИ, претензии к заведению возникли из-за присутствия больного инфекционным заболеванием на "полуголой вечеринке" в декабре 2023 года.

Ранее в декабре Лефортовский суд Москвы назначил штраф в 100 тыс. руб. блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой за организацию этой вечеринки.

Мутабор
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