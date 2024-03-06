Матвиенко высказалась против отправки в Донбасс "опорочивших себя" деятелей культуры

По ее словам, жители Донбасса не верят в искренность этого покаяния

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты высказалась против направления в Донбасс "опорочивших себя" деятелей культуры для исправления и покаяния, поскольку с их стороны это будет неискренне.

"Я знаю настроения большинства жителей Донбасса, которым не нравится, что тех, кто себя опорочил, кто себя недостойно вел в эти дни, как бы посылают на Донбасс на исправление. Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться. Мне кажется, здесь надо еще подумать о наших подходах к направлению художественных коллективов, деятелей культуры", - сказала она.

По ее мнению, "абсолютное большинство наших деятелей культуры ведут себя очень достойно, они вместе со страной, вместе с нашими героями". Матвиенко привела в пример скрипача Петра Лундстрема.

"На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, с первого дня занял позицию в поддержку специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы, ну, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс не то место, куда надо их отправлять для так называемого покаяния", - заявила спикер.