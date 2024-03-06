Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:38

Матвиенко высказалась против отправки в Донбасс "опорочивших себя" деятелей культуры

По ее словам, жители Донбасса не верят в искренность этого покаяния

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты высказалась против направления в Донбасс "опорочивших себя" деятелей культуры для исправления и покаяния, поскольку с их стороны это будет неискренне.

"Я знаю настроения большинства жителей Донбасса, которым не нравится, что тех, кто себя опорочил, кто себя недостойно вел в эти дни, как бы посылают на Донбасс на исправление. Жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться. Мне кажется, здесь надо еще подумать о наших подходах к направлению художественных коллективов, деятелей культуры", - сказала она.

По ее мнению, "абсолютное большинство наших деятелей культуры ведут себя очень достойно, они вместе со страной, вместе с нашими героями". Матвиенко привела в пример скрипача Петра Лундстрема.

"На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, с первого дня занял позицию в поддержку специальной военной операции. Те, кто осознал из деятелей культуры, что были неправы, ну, пусть скажут публично, объяснят свою позицию. А Донбасс не то место, куда надо их отправлять для так называемого покаяния", - заявила спикер.

Валентина Матвиенко Донбасс Петр Лундстрем Совет Федерации
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В курском Железногорске объявлена ракетная опасность

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Погиб один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Пожар в Курской области из-за БПЛА случился на Михайловском ГОКе "Металлоинвеста"

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

ИТ-компании с иностранным контролем не смогут получать аккредитацию Минцифры

Крупный пожар произошел в промзоне в Великом Новгороде

В Туве число пострадавших на ТЭЦ в Шагонаре увеличилось до 21

В правительстве одобрили выкуп российского "Яндекса" консорциумом инвесторов

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

Юрий и Людмила Антиповы оспорили передачу государству заводов группы ЧЭМК

В Туве ввели режим ЧС из-за аварии на ТЭЦ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });