Погибших и пострадавших во время пожара на складе Wildberries в Петербурге нет

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В результате возгорания в складском комплексе в Пушкинском районе Санкт-Петербурга никто не погиб, сообщил в субботу начальник управления организации пожаротушения главка МЧС по городу Игорь Улубиков.

"Погибших и пострадавших на пожаре нет", - сказал он журналистам.

Утром в субботу в Шушарах (Пушкинский район Петербурга) начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

Как отметили в МЧС, распространения огня на всю площадь склада и электроподстанцию удалось не допустить. Также пожарные смогли снять угрозу перехода возгорания на парковку грузового транспорта.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть покупателям деньги за утраченные заказы, а товары, размещенные на складе в Шушарах, будут скрыты с витрины маркетплейса.