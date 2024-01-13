Wildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в Петербурге

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Wildberries не обращался в Госстройнадзор Петербурга за получением разрешения на ввод в эксплуатацию склада, который сгорел в субботу, в городе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского Госстройнадзора.

"За разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в Госстройнадзор не обращались", - сказал собеседник агентства.

При этом онлайн-ритейлер получил разрешение на строительство складского комплекса общей площадью 105,8 тыс. кв. м (в Шушарах в Пушкинском районе Петербурга), а также заключение о соответствии построенного объекта требованиям проектной документации.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров. К тушению привлекли 286 человек и 57 единиц техники.

Онлайн-ритейлер Wildberries обещал вернуть деньги покупателям за утраченные заказы.