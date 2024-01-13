Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Онлайн-рителейр Wildberries получал заключение о соответствии (ЗОС) градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе компании.

Согласно сообщению Wildberries, для получения ЗОС создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

"В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным", - сообщили в компании.

В РоссииWildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в ПетербургеЧитать подробнее

Ранее в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга сообщили "Интерфаксу", что Wildberries не обращалась в Госстройнадзор за получением разрешения на ввод в эксплуатацию склада, где в субботу возник пожар.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от пожара не менее чем в 10 млрд рублей.

Около 16:30 директор по стратегическим коммуникациям Wildberries Анна Старкова в видеообращении сообщила, что тушение пожара продолжится в течение еще нескольких часов.

"Где-то еще несколько часов будет вестись тушение" - сказала она в комментарии, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах

6
Петербург Wildberries
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

Число оставшихся без тепла домов в Липецке выросло до 282

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

В Минобрнауки исключили централизованное повышение платы за обучение в госвузах

Wildberries не обращался в Госстройнадзор за разрешением на ввод склада в Петербурге

Ущерб от пожара на складе Wildberries страховщики оценивают в 10-20 млрд руб.

Погибших и пострадавших во время пожара на складе Wildberries в Петербурге нет

Выдворенного из Латвии военного пенсионера встретили на псковской границе

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Wildberries обещал вернуть деньги покупателям после пожара на складе в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тыс. кв. м

Пожару на складе в Петербурге присвоили максимальный ранг сложности

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м

Площадь пожара на складе Wildberries в Петербурге достигла 50 тыс. кв. м
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });