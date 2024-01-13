Wildberries заявил о наличии заключения о соответствии склада в Шушарах всем требованиям

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Онлайн-рителейр Wildberries получал заключение о соответствии (ЗОС) градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе компании.

Согласно сообщению Wildberries, для получения ЗОС создается комиссия, куда входят специалисты Ростехнадзора, МЧС, Госстройстройнадзора, инспекторы по электрическим сетям и пожарной безопасности.

"В рамках комиссии представители ведомств подтвердили полное соответствие объекта проектной документации и проверили работоспособность систем оповещения и пожаротушения. В том числе были проведены практические испытания систем автоматического пожаротушения и оповещения. После проведения комиссии был подписан акт. В соответствии с данным актом Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал заключение о соответствии склада Wildberries в Шушарах всем требованиям, в том числе градостроительным, санитарным и пожарным", - сообщили в компании.

Ранее в пресс-службе Госстройнадзора Петербурга сообщили "Интерфаксу", что Wildberries не обращалась в Госстройнадзор за получением разрешения на ввод в эксплуатацию склада, где в субботу возник пожар.

Утром в субботу в Шушарах начался пожар в складском комплексе Wildberries на Московском шоссе. По первоначальным данным МЧС, огонь охватил 1 тыс. кв. метров, позже он распространился на 50 тыс. кв. метров. Локализовали возгорание на площади 70 тыс. кв. метров.

Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от пожара не менее чем в 10 млрд рублей.

Около 16:30 директор по стратегическим коммуникациям Wildberries Анна Старкова в видеообращении сообщила, что тушение пожара продолжится в течение еще нескольких часов.

"Где-то еще несколько часов будет вестись тушение" - сказала она в комментарии, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы Wildberries.