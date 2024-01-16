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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

Песков назвал нереализуемой идею переноса столицы РФ в Иркутск

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Инициатива о переносе столицы России из Москвы в Иркутск нереализуема, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам не читал, но видел сообщения СМИ на этот счет. Я не думаю, что эта инициатива реализуема", - сказал Песков журналистам во вторник.

Так он ответил на просьбу прокомментировать открытое письмо историка из Якутии, направившего обращение Владимиру Путину с предложением включить в его предвыборную программу "пункт о переносе столицы России в Иркутск".

Дмитрий Песков
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