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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Рекордсменом по посещаемости среди нацпарков назван "Кисловодский"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В 2023 году в России рекордсменом по посещаемости среди туристов туристов стал нацпарк "Кисловодский" на Ставрополье, сообщили в пресс-службе Минприроды.

По данным министерства, в 2023 году особо охраняемые природные территории (ООПТ) федерального значения посетили 14 559 961 человек, что на 0,5 млн больше, чем в 2022 году.

Первое место среди национальных парков по посещаемости осталось за нацпарком "Кисловодский", который принял около 5 млн человек. Второе место второй год подряд занимает Сочинский национальный парк в Краснодарском крае с 1,7 млн посетителей в 2023 году. На третьем месте оказался парк "Куршская коса" в Калининградской области, который в прошлом году посетили более 1 млн человек (на 220 тысяч больше, чем годом ранее). Четвертым стал нацпарк "Красноярские столбы" (Красноярский край), в котором побывали 958 тысяч туристов, а замыкает топ-5 нацпарков "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии, в котором за год побывали 555 тысяч посетителей, что 340 тысяч больше, чем годом ранее.

Среди заповедников лидерство сохранил Кавказский (расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии), где в 2023 году побывали 622 тысячи человек. "Этот показатель побил рекорд 2022 года, тогда гостями заповедной территории стали 552 тысячи туристов", - отмечается в сообщении.

Второе место занял Дагестанский заповедник, который принял 270 тысяч человек. На третьем месте впервые оказался заповедник "Кивач" в Карелии с 249 тысячами посетителей. За ним на четвертом месте - Ялтинский горно-лесной заповедник в Крыму (247 тысяч туристов). Замыкает пятерку самых популярных Воронежский заповедник, который в 2023 году принял 103 тысячи посетителей.

"Мы видим, как в последние годы растет внутренний туризм. Увеличивается и турпоток в наши заповедные территории. Это помогает предпринимать шаги по развитию отрасли, делать её привлекательной. Национальные парки и заповедники - это потенциал для развития экологического туризма, но он точно должен быть управляем и не вредить природе. Понять, где он еще может вырасти без вреда для экосистем, а где пора его перенаправить, поможет закон о рекреации на ООПТ", - сказал через пресс-службу глава Минприроды Александр Козлов.

Александр Козлов Кавказ Куршская коса Крым Минприроды Кисловодский
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