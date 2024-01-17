Путин поручил Бастрыкину эффективнее расследовать пытки в колониях

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил Следственному комитету повысить эффективность расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с пытками и истязаниями лиц, находящихся в местах лишения свободы.

Об этом говорится в одном из поручений, сформулированных по итогам заседания Совета по правам человека 4 декабря 2023 года. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Повысить эффективность предполагается, в том числе, "путем передачи дел о таких преступлениях для осуществления предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ или центральный аппарат".

Ответственный за исполнение поручения - председатель СКР Александр Бастрыкин - должен будет доложить президенту об исполнении поручения до 1 июля 2024 года.