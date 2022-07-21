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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Более 60 человек стали потерпевшими по делу о пытках в ростовской тюремной больнице

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Увеличилось число фигурантов уголовного дела о пытках в Межобластной туберкулезной больнице №19 ГУФСИН по Ростовской области, сообщил "Интерфаксу" председатель ОНК региона Игорь Омельченко.

"Изначально было больше 100 человек, которых мы опросили и которые подвергались пыткам. Но написать заявление в итоге были готовы 62 человека. Они и проходят в качестве потерпевших по делу", - сказал Омельченко.

Он отметил, что фигурантами уголовного дела о пытках стали еще несколько сотрудников тюремного медучреждения, и их количество увеличивается, как и количество эпизодов.

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"Тяжелых случаев, кроме одного погибшего и одного потерпевшего с переломами, больше нет. В основном фиксировались шрамы от привязываний и пролежней", - уточнил Омельченко.

Он добавил, что дело было передано в отдел по расследованию особо важных дел и находится на контроле у прокурора области.

Ранее сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону арестовал бывшего заместителя начальника Межобластной туберкулезной больницы №19 ГУФСИН по Ростовской области Александра Ляха.

По версии следствия, Лях поручал начальнику психиатрического отделения филиала медико-санитарной части №61 ФСИН применять к осужденным и арестованным меры физического стеснения, что нарушало их конституционные права и причиняло вред здоровью. Фигуранту дела инкриминируют ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ростовская область ФСИН
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