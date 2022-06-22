Госдума ужесточила ответственность для должностных лиц за пытки

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Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении закон об уголовной ответственности для должностных лиц за пытки.

Закон внесен в Госдуму председателями комитетов по законодательству обеих палат парламента РФ Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым.

В целом, закон усиливает наказание за пытки, организованные и/или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (статья 302) или запугивания (статья 286 "Превышение должностных полномочий" УК РФ). "Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких", - сказал ранее Крашенинников журналистам.

Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания, объяснил Крашенинников.

Закон усиливает ответственность за деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью.

Так, пытки, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Это касается действий по принуждению подозреваемого, обвиняемого, осужденного, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя, лица производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя, лица, производящего дознание или иного сотрудника правоохранительного органа, отмечается в законе.

Также это касается действий, соединенных с применением насилия или издевательств.

Кроме того, закон вводит ответственность за те же деяния, совершенные в отношении женщины; в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника; в отношении лица, достигшего к моменту совершения деяния 65-летнего возраста.

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до 20 лет.

Кроме того, в законе учтена поправка Верховного суда, уточняющая, что "не является пыткой причинение физических или нравственных страданий, которые возникают лишь в результате правомерных действий должностного или иного лица или неизбежно сопряжены с такими действиями".

В законе также указывается, что за принуждение к даче показаний смогут привлекать к ответственности не только следователей или дознавателей, но и "иных сотрудников правоохранительных органов".

В законе дано более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 года, сказал Крашенинников.

В частности, "к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки". "Более детальное определение понятия "пытка" вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному", - сказал глава комитета.

Он напомнил, что "ставшие известными факты применения жестоких пыток к заключенным в системе ФСИН вызвали озабоченность широкой общественности и не могут остаться без внимания законодателей".

"Надругательство над заключенными, унижение их человеческого достоинства, попрание основных прав человека не могут быть оправданы никакими благими намерениями сотрудников правоохранительных органов, никакими социально значимыми целями", - считает Крашенинников.