Дело о пытках в саратовской больнице ФСИН передано в Московский облсуд

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Первый кассационный суд общей юрисдикции во вторник изменил территориальную подсудность уголовного дела бывших сотрудников областной туберкулезной больницы N1 УФСИН по Саратовской области и осужденных, обвиняемых в пытках, сообщается на сайте суда.

"Уголовное дело в отношении обвиняемых передано для рассмотрения в Московский областной суд", - говорится в сообщении.

Таким образом, было удовлетворено представление председателя Саратовского областного суда.

Ранее Саратовский облсуд сообщал о поступлении 11 декабря ходатайства от прокурора региона об изменении территориальной подсудности данного уголовного дела и передаче его для рассмотрения по существу в Московский областной суд.

"Одним из обстоятельств для изменения территориальной подсудности, по мнению прокурора, может послужить наличие у обвиняемых связей с сотрудниками правоохранительных органов Саратовской области", - отмечал облсуд.

Также в ходатайстве было указано, что большая часть потерпевших, свидетелей и защитников проживает либо находится на территории Московской области, там же содержатся под стражей обвиняемые.

"Их пребывание в учреждениях УФСИН России по Саратовской области в период судебного разбирательства не исключит возможность оказания на них давления с целью изменения показаний", - информировал облсуд.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении восьми обвиняемых, состоящее из 167 томов, поступило в Саратовский областной суд для рассмотрения по существу 5 декабря.

Дело о пытках в российских колониях

В октябре 2021 года основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сообщил, что организация получила в свое распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Владимирской и Саратовской областей.

Опубликованные видеоматериалы вызвали широкий общественный резонанс. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по фактам сексуального насилия (ч.2 ст.132) и превышения должностных полномочий с применением насилия (ч.3 ст.286 УК РФ).

По данным Генпрокуратуры, по фактам применения насилия со стороны обвиняемых и осужденных к другим лицам, содержащимся в местах лишения свободы, которые имели место в учреждениях в Хабаровском крае, Белгородской, Иркутской, Саратовской областях, возбуждены и расследуются более 35 уголовных дел.