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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Концепцию госполитики по увековечению памяти жертв политрепрессий продлят до 2029 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил продлить до 2029 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Соответствующее поручение содержится в перечне на сайте Кремля, эти поручения были сформулированы по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года.

Поручение адресовано правительству, доклад о его исполнении должен быть представлен до 1 июля 2024 года.

Владимир Путин СПЧ
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