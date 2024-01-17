Концепцию госполитики по увековечению памяти жертв политрепрессий продлят до 2029 года

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил продлить до 2029 года срок реализации Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Соответствующее поручение содержится в перечне на сайте Кремля, эти поручения были сформулированы по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря 2023 года.

Поручение адресовано правительству, доклад о его исполнении должен быть представлен до 1 июля 2024 года.