Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Глава комитета Госдумы выступил за сохранение сурового наказания за коррупцию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - При разработке инициатив по смягчению наказания для совершивших ненасильственные преступления меры в отношении коррупционеров должны оставаться суровыми, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Безусловно, речь не может идти о тех, по чьей вине пострадали люди, например, о тех, кто осуждён за коррупционные преступления. К ним закон должен быть максимально суров", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в среду.

Так он прокомментировал поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову проанализировать правоприменительную практику и подготовить предложения по смягчению ответственности за ненасильственные преступления.

"Конечно, если человек совершил преступление без насилия или угрозы его применения, не стоит наказывать его излишне жестко - именно об этом говорил наш президент", - отметил Пискарев.

Он также считает важным привлечь к этой работе представителей делового сообщества: "нужно услышать их мнение, ведь чаще всего речь идет именно о преступлениях экономического характера".

Василий Пискарев Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ не будет платить взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2023 год

Школы ряда белгородских муниципалитетов переводят на дистант из-за обстрелов

Что произошло за день: среда, 17 января

ВC РФ нанесли удар по пункту дислокации иностранных наемников ВСУ в Харькове

В России с 10 по 15 января яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года

В России с 10 по 15 января яйца подешевели впервые с конца июня 2023 года

Депутаты подготовят предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

Депутаты подготовят предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

В РФ хотят запретить работу коллекторов, связанных с недружественными странами

Установлен житель Свердловской области, катавший ребенка на снегокате, привязанном к авто

ЦБ назвал одной из причин ослабления курса рубля в декабре спрос физлиц на валюту

Дело о массовых беспорядках возбуждено из-за протестов в Башкирии

Дело о массовых беспорядках возбуждено из-за протестов в Башкирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });