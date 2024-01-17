Глава комитета Госдумы выступил за сохранение сурового наказания за коррупцию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - При разработке инициатив по смягчению наказания для совершивших ненасильственные преступления меры в отношении коррупционеров должны оставаться суровыми, заявил председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

"Безусловно, речь не может идти о тех, по чьей вине пострадали люди, например, о тех, кто осуждён за коррупционные преступления. К ним закон должен быть максимально суров", - написал Пискарев в своем телеграм-канале в среду.

Так он прокомментировал поручение председателя Госдумы Вячеслава Володина комитету по безопасности и противодействию коррупции и комитету по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову проанализировать правоприменительную практику и подготовить предложения по смягчению ответственности за ненасильственные преступления.

"Конечно, если человек совершил преступление без насилия или угрозы его применения, не стоит наказывать его излишне жестко - именно об этом говорил наш президент", - отметил Пискарев.

Он также считает важным привлечь к этой работе представителей делового сообщества: "нужно услышать их мнение, ведь чаще всего речь идет именно о преступлениях экономического характера".