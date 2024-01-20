Семья из трех человек отравилась газом насмерть в квартире в Туле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Трое членов семьи, включая девочку-подростка, погибли в квартире дома в Туле, по предварительным данным, от отравления угарным газом, сообщает в субботу пресс-служба региональной прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек).

По данным следствия, погибшие - мужчина 1977 года рождения, его супруга 1980 года рождения и их дочь 2006 года рождения. В квартире установлено газовое оборудование.

В прокуратуре сообщили, что дадут оценку "деятельности компетентных органов по осуществлению контроля за работой газовой службы и управляющей компании при обслуживании газового оборудования".