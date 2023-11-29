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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:14

ФСБ сообщила о предотвращенном подрыве военкомата в Воронеже

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Воронеже задержан мужчина, планировавший взорвать самодельную бомбу на территории военкомата, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ в среду.

Как заявили в ЦОС, задержан гражданин России 1986 года рождения, "завербованный боевиками одной из украинских террористических организаций", который планировал подорвать военкомат по их указанию.

В дальнейшем, по данным спецслужбы, задержанный планировал выехать из РФ и принимать участие в боевых действиях на стороне Украины.

При обыске по месту проживания мужчины изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), обнаружена переписка с вербовщиками в интернете, "изобличающая преступную деятельность".

Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "приготовление к террористическому акту" и "незаконное приобретение, изготовление и хранение взрывных устройств".

Мужчина находится под арестом, отмечается в сообщении.

Воронеж ФСБ
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