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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:01

В Белгородской области 232 школы начали четверть в удаленном формате

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Белгородской области около 90 тысяч школьников после продленных из-за сложной оперативной обстановки зимних каникул возобновили учебу в дистанционном формате, сообщил заместитель губернатора - министр образования Белгородской области Андрей Милехин на заседании правительства.

"С сегодняшнего дня из 550 школ в очном формате будут учиться 318, в дистанционном - 232 школы", - уточнил он.

В дежурном режиме по запросам родителей будут работать 285 детских садов и в режиме ограниченной численности по количеству мест в укрытиях - 62 детсада. Кроме того, приостановлена работа 70 детских садов в связи с ремонтами и после обстрелов.

Из 33 колледжей обучение с применением дистанционных технологий будет в 15. "Яковлевский городской округ первый-второй курс (колледжей - ИФ) - обучение с применением дистанта, для студентов третьего-четвертого курса - очно до 17 февраля", - сказал Милёхин.

Вузам, расположенным в Белгороде и Белгородском районе, рекомендовано использовать дистанционные формы обучения.

"Понимаем, что сейчас заканчивается сессия, далее их ждут каникулы. Мы проконтролируем с вузами формат их работы", - пообещал чиновник.

В Белгородской области в связи с оперативной обстановкой продлили школьные каникулы с 9 по 19 января в ряде муниципалитетов: Белгороде, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском районах, Грайворонском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском городских округах и двух населенных пунктах в Корочанском районе - Мелихове и Дальней Игуменке.

По окончании каникул в школах этих муниципалитетов, кроме Яковлевского горокруга, где очно продолжат работать 11 школ, на месяц введен дистанционный формат обучения.

Кроме того, в 20-километровой зоне от границы с Украиной 77 школ региона (около 12 тысяч учащихся), где дистант был введен ранее, будут проводить обучение в дистанционном режиме до конца третьей четверти.

Более 2,2 тысячи белгородских детей вывезли и разместили в загородных лагерях восьми российских регионов.

С 29 декабря территории Белгорода и пригорода неоднократно подвергались атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей.

Белгород Андрей Милехин
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