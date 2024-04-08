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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:18

Белгородские дети останутся в других регионах до конца учебного года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Завершилась работа по согласованию с регионами продления срока пребывания у них эвакуированных белгородских детей до конца текущего учебного года, сообщил во "ВКонтакте" губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он добавил, что поручил министру образования региона Андрею Милёхину до конца этой недели согласовать этот вопрос в индивидуальном порядке.

Ранее Гладков сообщал, что из области из-за обстрелов вывезли около 10 тысяч детей.

Вячеслав Гладков Белгородская область Андрей Милехин
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