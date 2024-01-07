Детей из Белгорода разместят в загородных лагерях соседних регионов

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Группы школьников начнут формировать в Белгороде для их отправки на время каникул в другие регионы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Мое предложение: мы готовы собрать группы, сформировать наших детей из Белгорода, чтобы отправить их в загородные лагеря других регионов. Есть предложения от моих коллег из числа губернаторов. Напомню, что мы вывозили наших детей из приграничных территорий и летом. Отвозили детей из Шебекинского и Грайворонского округов. У нас в середине января начнет работать наш круглогодичный санаторий "Бригантина "Белогорье" в Крыму. Мы уже запланировали поездку 277 детей из Шебекинского округа, поэтому возможности у нас есть", - сообщил он в телеграм-канале.

Глава региона отметил, что соответствующие списки детей будут формироваться в администрации города, Минобразовании и школах.

По его словам, на базе загородных лагерей может быть организован и учебный процесс.

Ранее сообщалось о продлении школьных каникул с 9 по 19 января в ряде муниципалитетах Белгородской области в связи с оперативной обстановкой: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе - Мелихово и Дальняя Игуменка.

В настоящее время более 100 жителей Белгорода уже размещены в ПВР Старооскольского горокруга Белгородской области, еще несколько семей - на территории Воронежской области.

Ранее Гладков сообщил о готовности вывезти и разместить в пунктах временного размещения региона, а также в соседних областях, всех желающих покинуть Белгород из-за массированных обстрелов со стороны Украины.

С 29 декабря территория областного центра и пригорода неоднократно подвергались массированным атакам ВСУ. Есть погибшие и пострадавшие. Также зафиксированы повреждения частных и многоквартирных домов, автомобилей.