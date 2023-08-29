В Белгородской области очного обучения в приграничной зоне не будет

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Власти Белгородской области, учителя и родители школьников сообща выбрали очный формат обучения за пределами 20-километровой приграничной зоны, сообщил во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков. В приграничной зоне очного обучения не будет.

"Наша главная задача - уберечь детей и создать им достойные условия образования. Совместно с педагогами и родителями мы приняли решение о том, что в новом учебном году образовательный процесс в очном формате начнется в школах, расположенных за пределами 20-километровой приграничной зоны", - заявил Гладков.

В качестве дополнительной меры безопасности окна белгородских школ и детских садов оклеивают ударопрочными пленками.

Торжественные линейки 1 сентября в школах за пределами 20 километров от границы пройдут очно без ограничения численности учеников и родителей. В школах приграничной зоны до 20 км линейки пройдут в дистанционном формате.

Как сообщалось ранее, в образовательных учреждениях региона будут усилены меры безопасности.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам с украинской стороны. Есть погибшие и раненые среди мирного населения. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.

С 10 октября 2022 года школы, колледжи и вузы Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, а также Валуйского, Грайворонского, Шебекинского и Яковлевского городских округов и города Белгорода переведены на дистанционный формат обучения.