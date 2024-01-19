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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Готовится участие президента Владимира Путина в церемонии заливки первого бетона на 4-м энергоблоке АЭС "Эль-Дабаа" Египте, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Церемония намечена на 23 января.

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"Оно действительно готовится, это очень важная церемония. Продолжается наше сотрудничество с египетскими партнерами в самых различных областях - это наш очень важный партнер - в том числе в этой высокотехнологичной области, столь важной для дальнейшего развития Египта", - сказал он.

"Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе - мы оказываем услуги лучше, дешевле, качественнее. И здесь другим участникам этого рынка очень сложно выдерживать конкуренцию с нами", - сказал Песков.

Межправсоглашение о сооружении первой в Египте АЭС - "Эль-Дабаа" - было заключено в ноябре 2015 года, а контракт на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство - в конце 2016 года. Проект станции предполагает четыре энергоблока по 1200 МВт каждый с реакторами типа ВВЭР-1200.

Предполагается, что строительство будет завершено к 2028-2029 году.

Дмитрий Песков Росатом Египет Эль-Дабаа
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