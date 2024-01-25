В России магистратуру могут разделить на исследовательскую и профессиональную

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В новой системе российского высшего образования магистратура может разделиться на профессиональную для получения более глубоких знаний и исследовательскую для перехода в науку, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на встрече со студентами.

"Магистратуру мы планируем разделить на профессиональную для получения углубленных знаний и на исследовательскую, в случае, если вы захотите в последствии заняться наукой", - сказал он.

По его словам, главной целью магистратуры должно стать получение дополнительных знаний, а не диплома. "Магистратура должна быть только в тех вузах, где для этого есть кадровые и инфраструктурные возможности. Это особенно важно для естественно-научных и инженерно-технических специальностей и направлений", - подчеркнул министр.

12 мая 2023 года президент Владимир Путин подписал указ "О некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования", по которому в 2023/24 и 2025/26 учебных годах будет реализован пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования.

Пилотный проект предусматривает два уровня высшего образования - базовое со сроком обучения от четырех до шести лет и специализированное высшее образование, где срок обучения будет варьироваться от года до трех, а также установление одного уровня профессионального образования - аспирантура.

На уровне специализированного образования будут реализовываться программы магистратуры, ординатуры и программы ассистентуры-стажировки.

Эксперимент проведут в Балтийском федеральном университете им. Канта, Московском авиационном институте, Национальном исследовательском технологическом университете "МИСиС", Московском педагогическом госуниверситете, Санкт-Петербургском горном университете, Томском госуниверситете.