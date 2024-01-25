Новосибирский мэр Анатолий Локоть ушел в отставку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально ушел в отставку в четверг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре мэрии.

"Мэр Новосибирска Анатолий Локоть 25 января 2024 года досрочно прекращает полномочия главы муниципального образования в связи с отставкой по собственному желанию. Анатолий Евгеньевич был избран новосибирцами мэром города в апреле 2014 года и переизбран в сентябре 2019 года", - отметили в пресс-центре.

Исполнять обязанности мэра остался первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов, уточнил собеседник агентства.

Как сообщалось, действующий мэр Локоть, чьи полномочия истекали в сентябре текущего года, ушел в отпуск с 30 декабря 2023 года по 24 января 2024 года с последующим уходом в отставку в связи с переходом на другую работу.

4 декабря 2023 года на сессии горсовета депутаты приняли во втором чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска, объявить конкурс по отбору кандидатур горсовет планирует на сессии в феврале.

И.о. мэра был назначен первый вице-мэр Клемешов.

На выборах мэра Новосибирска в апреле 2014 года Локоть, возглавляющий региональное отделение КПРФ, набрал 43,75% голосов, его ближайший соперник, исполнявший обязанности главы города "единоросс" Владимир Знатков - 39,57%.

В 2018 году Локоть, ранее заявлявший о намерении баллотироваться на выборах главы региона, отказался от выдвижения в пользу "единоросса" Травникова, на тот момент исполнявшего обязанности губернатора и в итоге одержавшего победу на выборах.

В сентябре 2019 года Локоть, выдвинутый КПРФ, вновь победил на выборах мэра Новосибирска, набрав 50,25% голосов.

В 2023 году прямые выборы мэра в Новосибирске были отменены.