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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Госдеп заявил о непричастности США к крушению Ил-76 в Белгородской области

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США не имеют отношения к крушению российского военно-транспортного самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области, заявил в четверг на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

В среду, 24 января, в нескольких километрах от села Яблоново в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76. На его борту находились шесть членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих. Все они погибли.

Об инциденте сообщило министерство обороны РФ, по данным которого Ил-76 был сбит ВСУ из зенитного ракетного комплекса с территории Харьковской области, военные зафиксировали пуск двух ракет.

Госдепартамент США Ил-76 Белгородская область
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