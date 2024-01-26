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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:53

Чиновники обсуждают идею создания межрегионального автокластера в России

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Минпромторг изучают вопрос создания автомобильного кластера между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями, сообщил на совещании по социально-экономическому развитию агломерации Петербурга под руководством президента министр экономического развития Максим Решетников .

"Есть идея инвестора создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями. Прорабатываем вопрос с регионами и Минпромторгом", - отметил он.

По его словам, также необходимо решать вопрос с простаивающими площадками двух автомобильных производств в Петербурге.

Подробностей о концепции межрегионального автокластера он не привел.

Петербург и Калуга были основными российскими региональными автокластерами. В частности, в Петербурге работали заводы Hyundai, Toyota, Nissan и GM, в Ленобласти - завод Ford. В калужской области в легковом сегменте работал завод Volkswagen.

Сейчас возобновил работу только бывший завод ушедшего из России японского концерна Nissan - "Автозавод "Санкт-Петербург"". В июне 2023 года "АвтоВАЗ" начал сборку автомобилей под брендом Lada на мощностях завода.Санкт-

Среди игроков российского автобизнеса производственные активы и в Петербурге, и Калуге имеет автомобильная группа AGR. Ее материнская компания "Арт-Финанс" во главе с экс-президентом дилерской группы "Авилон" Андреем Павловичем в прошлом году купила активы Volkswagen, включая калужский автозавод мощностью 225 тысяч автомобилей в год. В пятницу AGR сообщила о закрытии сделки по покупке петербургского автозавода Hyundai мощностью более 200 тысяч машин в год, а также ранее купленной южнокорейцами бывшей площадки GM в Шушарах.

Nissan Lada Калуга Максим Решетников Минпромторг Петербург Минэкономразвития
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