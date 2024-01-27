Что произошло за день: суббота, 27 января

Открытие памятника в Ленобласти, рост энергопотребления в России и потенциальный запрет россиянам на покупку недвижимости в Финляндии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида. Выступая на церемонии, президент РФ заявил о необходимости искоренения нацизма и о важности борьбы с последователями этой идеологии. Позднее Путин подчеркнул, что Россия не допустит переоценки преступлений нацистов в международном праве.

- Энергопотребление в РФ с начала года растёт на 4,9% на фоне холодов, сообщил глава "Системного оператора" Федор Опадчий.

- В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России. Специальная рабочая группа рассмотрит возможность введения такого запрета, поскольку "изменившаяся ситуация с безопасностью требует дополнительного ужесточения".

- "Роснефть" в 2023 году поставила рекорд, добыв 106 млрд куб. м газа. Доля рынка составила 14%, сообщил первый вице-президент компании Сергей Менжинский.

- Белорусская теннисистка Арина Соболенко второй раз подряд выиграла Australian Open. В финале она победила китаянку Синвэнь Жен.