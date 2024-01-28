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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции

Путин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операции
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Константиновском дворце в Петербурге
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в воскресенье вечером в ходе двусторонней встречи обсудят ситуацию в зоне СВО, уже переговорили о сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе.

"Конечно, я в ходе нашей беседы сегодня подробно проинформирую вас о том, что происходит в зоне специальной военной операции", - сказал Путин, открывая двустороннюю встречу с Лукашенко в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

Президент Белоруссии со своей стороны рассказал, о чем они говорили с российским коллегой в течение дня.

"Мы не сказали, но был промежуток после Арктики (президенты в режиме ВКС приняли участие в открытии нового зимовочного комплекса в Антарктиде - ИФ): мы очень серьезно погрузились в экономику и в вопросы военно-промышленных комплексов. Мы ничего не прячем. Мы обсуждали многие проблемы, думали о том, как дальше развиваться и какие системы мы будем развивать с учетом этого горького опыта специальной военной операции", - сказал Лукашенко.

Петербург Владимир Путин Александр Лукашенко СВО
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