Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге предложил Украине и странам Балтии не искать лучшей жизни "за морями", а вернуться к взаимодействию с Россией и Белоруссией.

"А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий", - заявил Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликован телеграм-каналом "Пул Первого".

В РоссииПутин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операцииПутин проинформирует Лукашенко о ходе специальной военной операцииЧитать подробнее

Он напомнил, что советские республики вместе победили в Великой Отечественной войне, и призвал продолжить "двигаться в этом направлении". "Нет, не хочется - ищут за морями лучшей жизни", - упрекнул Лукашенко Украину и страны Балтии.

Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что Украина вернется в ряды славянских постсоветских стран. "Было бы неплохо, чтобы тут стоял кто-то из Украины. Три славянских народа все же пострадали. Но их нет, это их выбор на другой курс. Но думаю, они вернутся к нам. Деваться некуда", - заявил президент Белоруссии, отметив важность чтить память жертв нацизма и совместно открывать им памятники на территории бывшего СССР.

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение на открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. "Слава богу, они (блокадники Ленинграда) еще живы, и мы перед ними в долгу. Я благодарен, что пригласили", - отметил белорусский президент.

На открытии таких памятников, по мнению Лукашенко, должны рядом стоять представители России, Белоруссии и Украины.

Петербург Белоруссия Александр Лукашенко Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

Двое неизвестных напали на католическую церковь в Стамбуле

В Финляндии стартовали президентские выборы

Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе

Трамп предрек теракты в США из-за ситуации на границе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 января

Спикер палаты представителей осудил поддержку Байденом соглашения по границе

Спикер палаты представителей осудил поддержку Байденом соглашения по границе

Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Азербайджан поставил в РФ очередную партию пищевых яиц

Что произошло за день: суббота, 27 января

В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России

В Финляндии могут ввести запрет на приобретение недвижимости гражданами России

В Сенате США хотят усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами

В Сенате США хотят усилить полномочия администрации по борьбе с нелегалами
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });