Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Петербурге предложил Украине и странам Балтии не искать лучшей жизни "за морями", а вернуться к взаимодействию с Россией и Белоруссией.

"А что мешало Украине, балтийским странам так работать с нами? Это наш мир, мы его выстраивали несколько десятилетий", - заявил Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликован телеграм-каналом "Пул Первого".

Он напомнил, что советские республики вместе победили в Великой Отечественной войне, и призвал продолжить "двигаться в этом направлении". "Нет, не хочется - ищут за морями лучшей жизни", - упрекнул Лукашенко Украину и страны Балтии.

Кроме того, Лукашенко высказал мнение, что Украина вернется в ряды славянских постсоветских стран. "Было бы неплохо, чтобы тут стоял кто-то из Украины. Три славянских народа все же пострадали. Но их нет, это их выбор на другой курс. Но думаю, они вернутся к нам. Деваться некуда", - заявил президент Белоруссии, отметив важность чтить память жертв нацизма и совместно открывать им памятники на территории бывшего СССР.

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение на открытие памятника в Гатчинском районе Ленинградской области к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. "Слава богу, они (блокадники Ленинграда) еще живы, и мы перед ними в долгу. Я благодарен, что пригласили", - отметил белорусский президент.

На открытии таких памятников, по мнению Лукашенко, должны рядом стоять представители России, Белоруссии и Украины.