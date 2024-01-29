Беспилотник атаковал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле
Разрушений нет, возгорания не произошло, сообщают власти региона
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.
"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы", - написал Евраев в телеграм-канале.
Он добавил, что пострадавших и возгорания нет.