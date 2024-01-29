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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Беспилотник атаковал НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле

Разрушений нет, возгорания не произошло, сообщают власти региона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об атаке беспилотника на нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле.

"Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы", - написал Евраев в телеграм-канале.

Он добавил, что пострадавших и возгорания нет.

Ярославская область Михаил Евраев
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