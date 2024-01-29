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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:21

Специалисты обезвредили боевую часть беспилотника, атаковавшего ярославский НПЗ

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Взрывотехники обезвредили боевую часть летательного аппарата, который пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена. Угроза безопасности топливо-энергетического комплекса нейтрализована", - написал Евраев в телеграм-канале в понедельник.

Он добавил, что предприятие работает в штатном режиме.

Ранее в понедельник Евраев сообщил об атаке БПЛА на завод. Беспилотник был обезврежен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Пострадавших и возгорания нет.

Ярославль Славнефть-ЯНОС
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